ABD'den Hizbullah Üyelerine Yaptırım

Açıklamada, ABD'nin, Hizbullah'a gelir sağladığını ve Lübnan'ın "gayriresmi finans sektörünü istismar ettiğini" belirttiği Hizbullah üyelerine yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Yaptırım uygulanan kişilerin, Hizbullah'ın kontrolünde olduğu aktarılan finans şirketi Al-Qard Al-Hassan (AQAH) ve İran merkezli bir Hizbullah finans ekibi mensubunu içeren daha önceki yaptırımları delme planlarını desteklediği kaydedildi.