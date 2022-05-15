ABD'den Libya'daki petrol gelirleri için yeni mekanizma önerisi - Son Dakika
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ABD'den Libya'daki petrol gelirleri için yeni mekanizma önerisi

15.05.2022 03:17
ABD'den Libya'daki petrol gelirleri için yeni mekanizma önerisi

ABD, Libya'nın petrol gelirlerinin şeffaf ve adil yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması önerisinde bulundu.

ABD, Libya'nın petrol gelirlerinin şeffaf ve adil yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması önerisinde bulundu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Facebook hesabından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya petrolünün yeniden üretilmeye başlanmasının ülke halkı ve küresel ekonomi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

Petrol gelirlerinin hesap verilebilir ve adil biçimde dağıtımı için bir mekanizma oluşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "ABD bu tür bir mekanizmanın kurulması için, Libyalı tarafların talep ettiği şekilde teknik yardım sağlamaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan petrol gelirlerinde bir istikrarın sağlanması halinde Libya'nın demokratik bir sürece daha hızlı girebileceği belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, tüm Libyalıların petrol gelirlerinden eşit pay alabileceği bir mekanizma kuruluncaya dek, petrol gelirlerinin dondurulmasını talep eden bir açıklama yapmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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