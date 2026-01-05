ABD'den Uranyum Zenginleştirmeye 2,7 Milyar Dolar - Son Dakika
ABD'den Uranyum Zenginleştirmeye 2,7 Milyar Dolar

05.01.2026 23:39
Enerji Bakanlığı, yerli uranyum zenginleştirmeyi artırmak için 2,7 milyar dolar tahsis etti.

ABD Enerji Bakanlığı, gelecek on yıl boyunca yerli uranyum zenginleştirme kapasitesini artırmak için 2,7 milyar dolar tahsis etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji güvenliğini artırma ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltma hedefini desteklediği belirtildi.

Açıklamada, bu yatırımla düşük zenginleştirilmiş uranyum (LEU) ve yüksek katkılı düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) üretiminin artırılmasının, yeni tedarik zincirleri oluşturulmasının ve istihdam yaratılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Uranyum zenginleştirme çalışmaları için üç şirkete toplam 2,7 milyar dolarlık görev emirleri verildiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin American Centrifuge Operating, General Matter ve Orano Federal Services olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

