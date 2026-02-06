ABD'den Uyuşturucu Kaçakçısına Saldırı

ABD, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü iddiasıyla bir gemiyi vurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu iki kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca söz konusu saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.