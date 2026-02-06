ABD'den Uyuşturucu Kaçakçısına Saldırı - Son Dakika
ABD'den Uyuşturucu Kaçakçısına Saldırı

06.02.2026 08:29
ABD, Doğu Pasifik'te bir gemiyi uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle vurdu, iki kişi hayatını kaybetti.

ABD, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü iddiasıyla bir gemiyi vurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu iki kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca söz konusu saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Uyuşturucu Kaçakçısına Saldırı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'den Uyuşturucu Kaçakçısına Saldırı - Son Dakika
