ABD'den Yağlıdere'ye kardeş şehir - Son Dakika
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ABD'den Yağlıdere'ye kardeş şehir

6 saat önce

ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson şehri ile Giresun'nun Yağlıdere ilçesi kardeş şehir oluyor.

ABD'den Yağlıdere'ye kardeş şehir, System.String[]

ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson şehri ile Giresun'nun Yağlıdere ilçesi kardeş şehir oluyor.


Türk Amerikan Giresunlu İş Adamları Asemblesinin organize ettiği Yağlıdere Belediyesi ile ABD'nin New Jersey Eyaleti'ne bağlı Paterson belediyesi arasında uzun zamandır hazırlıkları süren kardeş şehir olma anlaşması için taraflar belediye binasında yapılan törenle ön protokol imzaladı.


Karşılıklı varılan mutabakatın ardından Paterson belediyesinde yapılan ön protokol toplantısında konuşan Belediye Başkanı Andre Sayegh, Türklere olan minnettarlığını dile getirerek Atatürk'ü örnek aldığını söyledi. Sayegh, Paterson şehrinin Türklerin ikinci adresi olduğunu ve Yağlıdere ile kardeş şehir olmayı çok istediğini ifade etti.


Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ise konuşmasına Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'e teşekkür ederek başladı. İbaş," Türkiye'de yapılacak olan çalışmalar ve prosedürün tamamlanması ile en kısa sürede ABD'nin, New Jersey eyaletine bağlı, Türklerin ve Giresunlu hemşerilerimizin de yoğun olarak yaşadığı Paterson şehri ile Yağlıdere ilçesi kardeş şehir olacaktır" dedi.


Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'i Yağlıdere'ye davet eden Başkan İbaş, "Giresunlu iş adamları Asemblesi Başkanı Orhan Bayram ve yönetim kurulu üyelerine, Paterson Belediyesi Kültür elçisi iş adamı Hüseyin Bayram'a, törene katılan Dernek Başkanlarına ve Komite Başkan'ı Murat Baycora'nın yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Amerika Giresunlu iş adamları Asamblesi Başkanı Orhan Bayram yaptığı açıklamada, "Bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini ve çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını umuyorum. Bu sürece, katkı sağlayan herkese ve her iki Belediye Başkanı Andre Sayegh ve Yaşar İbaş'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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