ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu - Son Dakika
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ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu

ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
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ABD'de Cyclospora salgınında ilk kez iki kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 45 eyalette 18 binden fazla vaka tespit edilirken, uzmanlar özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerin risk altında olduğunu belirterek gıda hijyenine dikkat edilmesi ve belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.

ABD'de Cyclospora adlı parazitin neden olduğu salgında ilk can kayıpları yaşandı. Michigan Sağlık Bakanlığı, altta yatan ciddi sağlık sorunları bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece ülkedeki mevcut salgında ilk kez ölüm vakaları kayıtlara geçti.

18 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, 1 Mayıs'tan bu yana 45 eyalette doğrulanan veya şüpheli Cyclospora vaka sayısı 18 bini geçti. Bu rakam, ülke tarihinde kaydedilen en büyük Cyclospora salgını olarak değerlendiriliyor.

Salgından en fazla etkilenen eyaletlerden Michigan'da 22 Haziran'dan bu yana 11 bin 200'den fazla vaka bildirildi. Eyalette 190'dan fazla kişi hastaneye kaldırılırken, ülke genelinde hastaneye yatırılanların sayısı ise 400'ü aştı.

KİRLİ GIDA VE SUYLA BULAŞIYOR

Cyclospora, insan dışkısıyla kirlenmiş gıda ve su yoluyla bulaşan bir parazit olarak biliniyor. En yaygın belirtileri arasında uzun sürebilen şiddetli ve sulu ishal yer alıyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve kronik hastalığı bulunan bireylerde hastalığın ciddi komplikasyonlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

MARUL ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yetkililer, çok sayıda vakanın doğranmış iceberg marulla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Gıda güvenliği uzmanları ise tüketicilere paketlenmiş ve önceden doğranmış ürünler yerine bütün sebze ve meyveleri tercih etmelerini, ürünleri akan su altında iyice yıkamalarını ve gıda hijyenine dikkat etmelerini tavsiye ediyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, sağlıklı bireylerin büyük bölümünün hastalığı atlattığını ancak uzun süren ishal ve buna bağlı gelişen susuzluğun özellikle risk grubundaki kişiler için hayati tehlike oluşturabileceğini belirtiyor. Erken teşhis ve uygun antibiyotik tedavisinin komplikasyon riskini önemli ölçüde azalttığı ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu - Son Dakika

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