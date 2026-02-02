ABD, Eilat Limanı'ndan bir askeri gemi gönderdi - Son Dakika
ABD, Eilat Limanı'ndan bir askeri gemi gönderdi

02.02.2026 00:18
ABD'nin İran'a yönelik gerginlikte askeri varlığını artırmasının ardından, 'Delbert D. Black' gemisi Eilat'tan ayrıldı.

ABD'nin İran'a olası saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını arttırmaya başlamasının ardından İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na demirleyen Amerikan askeri gemisinin bölgeden ayrıldığı bildirildi.

ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, donanmaya ait "Delbert D. Black" isimli füze destroyer gemisinin bugün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi.

Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD donanmasına ait söz konusu füze destroyer gemisinin İran arasında yaşanan gerilimin ardından 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirlediği bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait söz konusu geminin Eilat'a gelişinin "daha önceden planladığı" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

