ABD, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na Çin'i davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na Çin'i davet etti

20.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için davet aldığını bildirdi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için davet aldığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

"Çin, ABD'den davet aldı." ifadesini kullanan Sözcü Guo, Çin'in bu konudaki tutumu ve davete yanıtının ne olacağına ilişkin açıklama yapmadı.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gazze için oluşturulan 'Barış Kurulu'na Çin'i davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:01:35. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na Çin'i davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.