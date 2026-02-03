ABD, Gazze'ye Girişi Yasakladı - Son Dakika
ABD, Gazze'ye Girişi Yasakladı

03.02.2026 17:23
ABD, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının ardından Gazze'ye seyahat uyarısı yayımladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yaya geçişine açılmasının ardından ABD vatandaşlarının Gazze'ye girmemesi konusunda uyarı yayımladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin internet sitesinden ABD vatandaşı Filistinliler için yayımlanan uyarıda, Refah'ın İsrail ve Mısır koordinasyonunda açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Refah üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş-çıkışın ancak İsrail ile Mısır hükümetlerinin izin vermesi halinde gerçekleşebildiği aktarıldı.

Gazze'ye seyahatin yasak olması nedeniyle bölgede bulunan ABD vatandaşlarına hizmet sunulamadığı belirtilen açıklamada, Gazze için 4'ncü seviye güvenlik uyarısının devam ettiği, giriş-çıkış yapmak isteyen ABD vatandaşlarının elçilik ile iletişime geçmesi gerektiği bildirildi.

Refah Sınır Kapısı, sınırlı geçişlere açıldı

İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan pazartesi günü iki yönlü sınırlı geçişler başlamıştı.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiğini ve 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin ise Mısır'a geçmesinin beklendiğini aktarmıştı. İsrail basını ise günde 150 kişinin Gazze'den çıkışına, 50 kişinin de Gazze'ye geri dönüşüne izin verileceğini yazmıştı.

Gazze'ye giriş ve çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği belirtilmişti.

Öte yandan İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze'ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İsrail, Gazze'den çıkanların sayısının dönenlerden fazla olmasını isterken, Mısır bunun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabileceği endişesiyle söz konusu talebe karşı çıkıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Refah, Gazze

Son Dakika Güncel ABD, Gazze'ye Girişi Yasakladı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, Gazze'ye Girişi Yasakladı - Son Dakika
