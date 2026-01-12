ABD Grönland için Danimarka ile Görüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD Grönland için Danimarka ile Görüşüyor

12.01.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Grönland'ı kontrol etme çabasıyla Danimarkalı yetkililerle görüşecek.

ABD basını, Washington yönetiminin Grönland konusunu görüşmek amacıyla Danimarkalı yetkililerle bir araya geleceğini öne sürdü.

CBS News'e konuşan diplomatik kaynaklar, ABD'nin Danimarka'ya ait özerk bölge Grönland'ı kontrol etme çabasındaki yeni gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı.

Kaynaklar, Washington yönetiminin, Grönland konusunu görüşmek amacıyla Danimarkalı yetkililerle çarşamba bir araya geleceğini iddia etti.

Söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun geçen hafta Kongreye, Trump'ın Grönland'ı satın almakla ilgilendiğini söylemesinin ardından geldi.

Rubio, "Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın ikinci döneminde Grönland ilgisi

ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Danimarka, Grönland, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Grönland için Danimarka ile Görüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Kupa töreninde dikkat çeken an Gerçek ortaya çıktı Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü 450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

09:37
Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
09:10
Süper Kupa’da yedek kalan Uğurcan’dan bomba hamle
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
08:34
Bebek Hotel’de yıkım Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
08:12
Sadettin Saran’dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 09:51:24. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Grönland için Danimarka ile Görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.