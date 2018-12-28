ABD Helikopterleri Münbiç'te Görüntülendi
16 dakika önce
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Münbiç ilçesine hakim olduğunu iddia ettiği saatlerde, Münbiç-Cerablus hattında uçuş yapan ABD helikopterleri görüntülendi.
Suriye
'de Beşşar Esed
rejiminin Münbiç
ilçesine hakim olduğunu iddia ettiği saatlerde, Münbiç- Cerablus
hattında uçuş yapan ABD
helikopterleri görüntülendi.
TRT Kurdi, Cerablus ilçesinde gündüz saatlerinde çekim yaptığı sırada Münbiç'te cephe hattına yakın hava sahasında uçuş yapan ABD helikopterlerinin görüntülerini kaydetti.
Görüntülerde 2 ABD helikopterinin 13.00 sularında keşif uçuşu yaptığına dair bilgi verilirken, aynı saatlerde Esed rejimi ordusu, Münbiç'e girdiğini ve kendi bayrağını astığını iddia etmişti.
ABD savunma bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, rejim ordusunun Münbiç'e girdiği haberlerini yalanlamıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:03 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok
ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi
Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek