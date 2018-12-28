Son Dakika Haberleri: ABD Helikopterleri Münbiç'te Görüntülendi

ABD Helikopterleri Münbiç'te Görüntülendi

16 dakika önce

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Münbiç ilçesine hakim olduğunu iddia ettiği saatlerde, Münbiç-Cerablus hattında uçuş yapan ABD helikopterleri görüntülendi.

ABD Helikopterleri Münbiç'te Görüntülendi, System.String[]
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Münbiç ilçesine hakim olduğunu iddia ettiği saatlerde, Münbiç- Cerablus hattında uçuş yapan ABD helikopterleri görüntülendi.

TRT Kurdi, Cerablus ilçesinde gündüz saatlerinde çekim yaptığı sırada Münbiç'te cephe hattına yakın hava sahasında uçuş yapan ABD helikopterlerinin görüntülerini kaydetti.

Görüntülerde 2 ABD helikopterinin 13.00 sularında keşif uçuşu yaptığına dair bilgi verilirken, aynı saatlerde Esed rejimi ordusu, Münbiç'e girdiğini ve kendi bayrağını astığını iddia etmişti.

ABD savunma bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, rejim ordusunun Münbiç'e girdiği haberlerini yalanlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:03 Kaynak: AA

Suriye, Cerablus, Münbiç, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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