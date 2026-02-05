ABD Hizmet Sektörü PMI Beklentileri Aştı - Son Dakika
Ekonomi

ABD Hizmet Sektörü PMI Beklentileri Aştı

05.02.2026 10:19
ISM'in hizmet sektörü PMI verisi ocakta 53,8 ile beklentilerin üstünde kaldı, sektörde büyüme işareti.

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 53,8 değeriyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ISM, ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi ocakta önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 53,8 oldu.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 53,5 değerini alması yönündeydi. Endeks, ocakta sektörde büyüme olduğuna işaret etti.

Üretim endeksi, ocakta aylık bazda 2,2 puan artışla 57,4'e yükseldi. İstihdam endeksi ise 1,4 puan azalışla 50,3'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 3,4 puan azalarak 53,1'e indi.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 11 alt sektöründe büyüme görülürken, 5 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, sağlık ve sosyal yardım, kamu hizmetleri, inşaat, perakende ticaret, bilgi, konaklama ve yemek hizmetleri, gayrimenkul, kiralama ve leasing, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, kamu yönetimi, eğitim hizmetleri ile finans ve sigorta olarak sıralandı.

Diğer hizmetler, nakliye ve depolama, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, sanat, eğlence ve rekreasyon ile toptan ticaret ise daralma görülen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi ocakta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artışla 52,7'ye çıktı.

Endekse dair öncü veri 52,5 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, geçen yıl aralıkta da 52,5 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ocakta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 53 değerine yükseldi.

Endekse dair öncü veri 52,8 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI geçen yıl aralıkta 52,7 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

