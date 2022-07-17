ABD, Huawei'nin kökünü kazımak için kesenin ağzını açmak zorunda! - Son Dakika
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ABD, Huawei'nin kökünü kazımak için kesenin ağzını açmak zorunda!

17.07.2022 21:00
ABD, Huawei'nin kökünü kazımak için kesenin ağzını açmak zorunda!

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), ABD'deki operatörlere ait ağları Huawei ve ZTE'ye ait donanımlardan arındırmak için ek ödenek istedi.

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), ABD'deki kırsal operatörlere ait ağları Huawei ve ZTE'ye ait donanımlardan arındırmak için uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. Bunun için geçtiğimiz yıl 1.9 milyar dolarlık bütçe ayıran ABD yönetimini beklenendan çok daha fazla bir masraf bekliyor.

ABD'nin Huawei markalı donanımları kaldırmak için 3 milyar dolara daha ihtiyacı var

Bilindiği gibi ABD'de Çinli telefon üreticileri ve ağ donanımları ulusal tehdit olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda kırsal kesimlerde de 5G'yi yaygınlaştırmak isteyen ABD, bu hedef doğrultusunda Huawei ve ZTE'nin ağ donanımlarını ortadan kaldırma niyetinde.

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Sahip oldukları düşük fiyatlar nedeniyle özellikle kırsal kesimde Huawei ve ZTE imzalı birçok kablosuz ağ sağlayıcısı bulunuyor. Bu yılın başlarında Huawei ve ZTE'nin kırsal ağlardaki varlığını ortadan kaldırmak için harekete geçen yetkililer yeni bir maliyet ile karşı karşıya. Gelen raporlara göre bu markaların donanımlarını kırsal ağlardan tamamen kaldırmak için 3.08 milyar dolar daha gerekiyor.

ABD, Huawei'nin kökünü kazımak için kesenin ağzını açmak zorunda!

Kongre ise şu an için sadece 1.9 milyar dolarlık bütçeyi onayladığı için kırsal kesimdeki sağlayıcılar büyük bir zarar ile karşı karşıya kalabilir. İnternet sağlayıcıları, maliyetlerinin şimdilik sadece yüzde 40'ının geri ödeme olarak alacak.

ABD hükümeti ise masrafları geri ödenene kadar bu markaların donanımlarının kullanımına izin vermiş durumda. Buna göre firmalar FCC'den geri ödeme alana kadar bu donanımları kullanmaya devam edebilecek. Yaşanan durum karşısında ek ödenek isteyen FCC ise hali hazırdaki ödenek ile çalışmalara başlayacak.

ABD, Huawei'nin kökünü kazımak için kesenin ağzını açmak zorunda!

FCC ilk olarak 2019 yılının Kasım ayında, Evrensel Hizmetler Fonu'nun (USF) Huawei ve ZTE ekipmanları satın almasını yasaklamıştı. Kırsal telekom donanımlarına yılda 8.5 milyar dolar harcayan USF, ABD'deki herkesin telefon görüşmesi yapabildiğinden emin olmayı amaç edinen bir kurum. Fonlar ayrıca kırsal alanlarda yaşayan Amerikalıların internete erişebilmelerini sağlamak için de kullanılıyor.

Huawei, şu anda dünyanın en büyük ağ ekipmanı tedarikçisi konumunda. ZTE ise bu sıralamada dördüncü olarak yer alıyor. ABD, bu yaptırımların yanı sıra Huawei'nin tedarik zincirine erişmesini ve eyaletlerde çalışmasını zorlaştıran kurallara da sahip.

Peki siz ABD hükümetinin Huawei'ye olan tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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