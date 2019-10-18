Son Dakika Haberleri: ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik
Son Dakika Genel ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik

ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik

1 saat önce

ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik Sınırda sessiz bekleyiş devam ediyorŞANLIURFA - Türkiye ile ABD'nin güvenli bölge konusunda anlaşma sağlamasının ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Telabyad kenti arasındaki sınır hattı sessizliğe büründü.

ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik

Sınırda sessiz bekleyiş devam ediyor

ŞANLIURFA - Türkiye ile ABD'nin güvenli bölge konusunda anlaşma sağlamasının ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Telabyad kenti arasındaki sınır hattı sessizliğe büründü.

ABD'li heyet ile Türk heyetin Ankara'daki görüşmesinden güvenli bölgenin kurulması için Fırat'ın doğusunda yürütülen durdurulması ve PKK/ YPG terör örgütünün 120 saat içerisinde bölgeden çekilmesi yönündeki anlaşmanın sağlanması ile birlikte Tel Abyad sınırında sınırında sessizlik hakim oldu. Uzun süredir askeri hareketliliğin ve çatışmaların yaşandığı tel Abyad ve sınırın Türkiye tarafındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi adeta sessizliğe büründü. 17 Ekim Perşembe gününe kadar zaman zaman Telabyad'ın güneyini vuran Türk obüsleri tarafından gece saatlerinden itibaren sınırın ötesine herhangi bir atış yapılmadı.

Öte yandan Telabyad kırsalında arızalanan ve uçaksavar taşıyan bir araç, Suriye Milli Orduya ait tankla çekilerek Akçakale ilçesine getirildi.

ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik

Amerika Birleşik Devletleri, Telabyad, Akçakale, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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