ABD İmalat PMI Endeksi Ocakta 52,6 ile Genişledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD İmalat PMI Endeksi Ocakta 52,6 ile Genişledi

02.02.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISM'in imalat sanayi PMI değeri ocakta 52,6'ya çıkarak beklentileri aştı ve sektör genişlemeye işaret etti.

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 52,6 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, sektörde genişlemeye işaret etti.

ISM, ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI ocakta bir önceki aya kıyasla 4,7 puan artarak 52,6 değerine ulaştı ve Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İmalat sektörünün ocakta genişlediğini gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 48,5 değerini alması yönündeydi. Endeks, geçen yıl aralıkta 47,9 değerini almıştı.

Üretim endeksi, ocakta aylık 5,2 puan artarak 55,9'a ve yeni siparişlere ilişkin endeks 9,7 puan artışla 57,1'e çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

İstihdam endeksi de aynı dönemde 3,3 puan yükselerek 48,1'e ulaştı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 9 alt sektöründe büyüme görülürken 8 sektörde daralma yaşandı.

Baskı ve ilgili destek faaliyetleri, giyim, deri ve ilgili ürünler, metal ürünler, birincil metaller, ulaşım ekipmanları, makine, kimyasal ürünler, gıda, içecek ve tütün ürünleri ile bilgisayar ve elektronik ürünler sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise tekstil fabrikaları, ağaç ürünleri, metalik olmayan mineral ürünler, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler, petrol ve kömür ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler ile çeşitli imalat oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

S&P Global de ocak ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi, ocakta 0,6 puan artarak 52,4 değerini aldı.

Geçen aya dair öncü verilerde endeksin 51,9 değerini aldığı açıklanmıştı. Endeks, geçen yıl aralıkta 51,8 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İmalat PMI Endeksi Ocakta 52,6 ile Genişledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:28:58. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD İmalat PMI Endeksi Ocakta 52,6 ile Genişledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.