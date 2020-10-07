"ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'ün davasında korona ertelemesi - Son Dakika

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi Sevim ve kızı Kevser İrem Cantürk ile birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı dava, sanık Sevim Cantürk'ün avukatının korona temaslı olması nedeniyle ertelendi. Sevim Cantürk'ün avukatı Emre Düzener, eşinde koronavirüs çıkması üzerine mahkemeye mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme talebi kabul ederek duruşmayı 27 Ekim'e ertelendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmesine karar verilen davada, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile birlikte yargılanan Nazmi Mete Cantürk'ün mütalaaya karşı son savunmaları alınacaktı. Ancak sanıklardan Sevim Cantürk'ün avukatı Emre Düzener'in eşinde koronavirüs çıkması nedeniyle bugün duruşma yapılamadı. Avukat Düzener, eşine koronavirüs teşhisi konulduğunu, kendisinin de temaslı olması nedeniyle duruşmaya katılamayacağını belirterek mahkemeye mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme heyeti ise ara celsede, mazereti kabul ederek duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

MÜTALAADA NAZMİ METE CANTÜRK İÇİN CEZA İSTENMİŞTİ

Savcının geçen celse verdiği mütalaasında, Nazmi Mete Cantürk hakkında FETÖ/ PDY silahlı örgütü ile organik bağ kurup çeşitli ve yoğun şekilde örgütsel faaliyetlerde bulunduğundan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanık Nazmi Mete Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü ile organik bağ kurup hiyerarşik yapı içinde yer aldığına ve örgüt üyesi olduklarına dair yeterli delil bulunamadığından beraatleri istenmişti.