ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), siber güvenlik ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Gizlilik derecesi bulunmayan bilgilerin açığa çıktığı olaydan diğer federal kurumların da etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

AÇIK KAYNAK İSTİHBARAT AĞINA SIZDILAR

The New York Times'ın ABD'li yetkililere ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre saldırı, istihbarat kurumlarının internet siteleri, sosyal medya paylaşımları, ticari uydu görüntüleri ve satın alınan verileri analiz etmek için kullandığı ağı hedef aldı.

SALDIRININ ARKASINDA KİMLERİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Hangi bilgilerin açığa çıktığı ve saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz açıklanmadı. Saldırıdan diğer federal kurumların da etkilenmiş olabileceği bildirildi.

İSTİHBARAT ÖNCELİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Siber güvenlik uzmanları, gizlilik derecesi bulunmayan verilerin dahi istihbarat açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Saldırganların, ABD istihbaratının hangi ülkeleri ve konuları takip ettiğine ilişkin bilgiler edinmiş olabileceği değerlendiriliyor.

CIA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

CIA konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, kritik faaliyetlerde ve gizli sistemlerde herhangi bir kesinti yaşanmadığını bildirdi.

ABD'DE PEŞ PEŞE SİBER SALDIRILAR

Olay, ABD'de federal kurumları hedef alan siber güvenlik ihlallerinin ardından ortaya çıktı. Kısa süre önce FBI'ın ulusal suç bilgi veri tabanı da saldırıya uğramış, ABD Tarım Bakanlığı ise bir siber güvenlik olayı nedeniyle bazı uygulamalarını devre dışı bırakmıştı.