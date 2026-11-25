ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin (ODNI) bazı sınıflandırılmamış verilerinin siber saldırı sonucu ele geçirildiği bildirildi. Reuters'ın New York Times'a dayandırdığı habere göre, ihlalden etkilenen sistemin kamuya açık bilgileri analiz ederek istihbarat değerlendirmeleri ürettiği belirtildi. Gizli istihbarat sistemlerinin ise saldırıdan etkilenmediği açıklandı.

CIA VE ODNI SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK İHLALİ

ABD'nin iki önemli istihbarat kurumunda tespit edilen siber güvenlik ihlalinin, bazı sınıflandırılmamış bilgilerin açığa çıkmasına neden olduğu aktarıldı.

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, saldırıdan etkilenen ağ, internet ve diğer açık kaynaklarda yer alan kamuya açık bilgileri analiz ederek istihbarat çalışmaları için veri sağlıyor.

Ele geçirilen bilgilerin tam olarak neler olduğu ve ihlalin kapsamı henüz netlik kazanmadı. Haberde, diğer bazı devlet kurumlarına ait bilgilerin de açığa çıkmış olabileceği belirtildi.

GİZLİ İSTİHBARAT SİSTEMLERİ ETKİLENMEDİ

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, konuya ilişkin açıklamasında kritik kabiliyetlerde veya gizli sistemlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirdi.

CIA ise Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi. Siber saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar da henüz açıklanmadı.

ABD'DE SİBER GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Söz konusu ihlal, ABD'de son dönemde kamu kurumlarını hedef alan siber güvenlik olaylarının ardından geldi. Daha önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Tarım Bakanlığı sistemlerinde de güvenlik ihlalleri bildirilmişti.

Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı da son dönemde çeşitli siber güvenlik olaylarıyla gündeme gelmişti.