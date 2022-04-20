ABD Kongresi Üyesi İlhan Omar, Pakistanlı liderlerle görüştü - Son Dakika
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ABD Kongresi Üyesi İlhan Omar, Pakistanlı liderlerle görüştü

20.04.2022 20:34
ABD Kongresi Üyesi İlhan Omar, Pakistanlı liderlerle görüştü

ABD Kongresi Minnesota Milletvekili İlhan Omar, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in koalisyon hükümetinin dün yemin ederek görevine başlamasının ardından başkent İslamabad'da Pakistanlı yetkilerle bir araya geldi.

ABD Kongresi Minnesota Milletvekili İlhan Omar, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in koalisyon hükümetinin dün yemin ederek görevine başlamasının ardından başkent İslamabad'da Pakistanlı yetkilerle bir araya geldi.

Pakistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Omar'ı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Alvi, görüşmede, Pakistan'ın Washington ile uzun süredir devam eden ilişkisine değer verdiğini ifade ederek, "iki ülke arasındaki yapıcı iş birliğinin, bölgede barış ve kalkınmayı teşvik etmesini" umduğunu söyledi.

Alvi, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Omar da her iki ülkenin "ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için büyük potansiyele" sahip olduğunu, Pakistan'ın İslamofobi ile mücadelede oynadığı rolü takdir ettiğini belirtti.

Omar, Başbakan Şerif ile bir araya geldi

Omar, daha sonra yeni seçilen Başbakan Şahbaz Şerif ile görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şerif, görüşmede, Omar'ın "siyasi mücadelesini" takdir ettiğini söyledi.

Şerif, Pakistan'ın ABD ile devam eden ilişkisine değer verdiğini, karşılıklı saygı, güven ve eşitliğe dayalı ikili iş birliğini daha da derinleştirmek istediğini dile getirdi.

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in koalisyon hükümeti, dün yemin ederek görevine başlamıştı.

Şerif, 11 Nisan'da başbakan seçilmişti

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu "174" hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Kongresi Üyesi İlhan Omar, Pakistanlı liderlerle görüştü - Son Dakika


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