ABD'li Tekno Şirketleri Gelirlerini Aştı

29.01.2026 02:30
Microsoft, Meta ve IBM, 2025'in son çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir ve kar rakamları açıkladı.

NEW ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta ve IBM'in gelirleri geçen yılın ekim-aralık döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Mali takviminde 31 Aralık 2025'te biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri geçen yılın ekim-aralık döneminde yıllık yüzde 17 artarak 81,3 milyar dolara çıktı. Microsoft, önceki yılın aynı döneminde 69,6 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yaklaşık yüzde 60 artışla 38,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı önceki yılın aynı döneminde 24,1 milyar dolar olmuştu.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 3,23 dolardan 5,16 dolara yükseldi.

Microsoft'un geliri ve karı piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Şirketin Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde edilen gelir de aynı dönemde yüzde 39 yükseldi.

Meta'nın geliri yüzde 24 arttı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, şirketin 2025'in son çeyreğinde elde ettiği gelir, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artışla 59,9 milyar dolara yükseldi. Meta, 2024'ün aynı döneminde 48,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net karı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artarak 22,8 milyar dolara çıktı. Şirket, 2024'ün aynı döneminde 20,8 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin 2024'ün dördüncü çeyreğinde 8,02 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 8,88 dolara yükseldi.

Meta'nın geliri ve karı bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 53,5 milyar dolar ila 56,5 milyar dolar arasında gelir beklendiğini bildirdi.

Meta, 2026 genelinde 162 milyar dolar ila 169 milyar dolar arasında gider kaydedileceğini öngörürken, gider artışının büyük bir kısmının altyapı maliyetlerinden kaynaklanacağını aktardı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, 2025 yılında güçlü bir performans sergilediklerini belirterek, "2026 yılında, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için kişisel süper zekayı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

IBM'in finansal sonuçları da beklentilerin üzerinde geldi

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan IBM'in de geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 19,7 milyar dolara çıktı. IBM, 2024'ün aynı döneminde 17,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde yüzde 91 artışla 5,6 milyar dolara ulaştı. IBM'in net karı, 2024'ün aynı döneminde 2,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 3,09 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın son çeyreğinde 5,88 dolar olarak kaydedildi.

IBM'in geliri ve karı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

IBM CEO'su Arvind Krishna, yazılım performansında çift haneli büyümeyle güçlü bir gelir artışı elde ettiklerini belirtti.

Şirketin üretken yapay zeka iş hacminin 12,5 milyar doların üzerinde olduğuna işaret eden Krishna, 2026 yılına ivme ve güçlü bir konumla girdiklerini kaydetti.

Krishna, bu yıl yüzde 5'in üzerinde gelir ve yaklaşık 1 milyar dolarlık serbest nakit akışı artışı beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

