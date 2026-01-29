ABD'liler Tarihsel Başarısızlıkları Önemli Buluyor

ABD'de yapılan ankette, katılımcıların yüzde 66'sının, ülke tarihindeki başarısızlıklar ve kusurlar hakkında konuşmayı çok önemli bulduğu ortaya çıktı.

ABD merkezli Pew Research şirketi, Kasım 2025'te 10 bin 357 yetişkin ABD'liye ülkelerinin tarihi başarılarına ilişkin görüşlerini sorduğu ankete ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, katılımcılar arasında ABD'nin tarihteki başarıları ve güçlü noktaları hakkında konuşmayı "oldukça" ve "çok" önemli bulanların oranının yüzde 66 olduğu tespit edildi.

Katılımcıların yine yüzde 66'sı, ABD'nin tarihteki başarısızlık ve kusurların konuşulmasının da "oldukça" ve "çok" önemli olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Ankette, Cumhuriyetçi seçmenlerin, tarihsel başarısızlıklar ve kusurlar hakkında tartışmanın önemli olduğunu söylemeye Demokratlara kıyasla daha az meyilli olduğu görüldü.