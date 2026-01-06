ABD, Maduro Operasyonu için 200 Asker Gönderdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyon için yaklaşık 200 ABD askerinin Karakas'a girdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Newport News Tersanesi'nde işçilerle bir araya geldiği etkinlikte Venezuela'ya değindi. Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela'ya gerçekleştirilen hava saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolas Madoru'nun alıkonulduğu operasyon sırasında 200 ABD askerinin başkent Karakas'a girdiğini ifade etti. Hegseth, "3 gece önce Venezuela'nın başkenti Karakas'ın merkezine yaklaşık 200 ABD'linin gittiğini gördük. Görünüşe göre Rus hava savunma sistemleri pek de iyi çalışmamış, değil mi" ifadelerini kullandı. Hegseth, "Karakas şehir merkezinde ABD adaleti tarafından aranan ve hakkında dava açılmış bir kişiyi (Maduro'yu), tek bir ABD'li ölmeden yakaladık ve caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde dünya bunu fark ediyor. Amerikan gücünü fark ediyorlar" şeklinde konuştu. - WASHINGTON