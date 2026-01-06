ABD, Maduro Operasyonu için 200 Asker Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

ABD, Maduro Operasyonu için 200 Asker Gönderdi

ABD, Maduro Operasyonu için 200 Asker Gönderdi
06.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Bakanı Hegseth, Maduro'nun kaçırılması için 200 ABD askerinin Karakas'a girdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyon için yaklaşık 200 ABD askerinin Karakas'a girdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Newport News Tersanesi'nde işçilerle bir araya geldiği etkinlikte Venezuela'ya değindi. Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela'ya gerçekleştirilen hava saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolas Madoru'nun alıkonulduğu operasyon sırasında 200 ABD askerinin başkent Karakas'a girdiğini ifade etti. Hegseth, "3 gece önce Venezuela'nın başkenti Karakas'ın merkezine yaklaşık 200 ABD'linin gittiğini gördük. Görünüşe göre Rus hava savunma sistemleri pek de iyi çalışmamış, değil mi" ifadelerini kullandı. Hegseth, "Karakas şehir merkezinde ABD adaleti tarafından aranan ve hakkında dava açılmış bir kişiyi (Maduro'yu), tek bir ABD'li ölmeden yakaladık ve caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde dünya bunu fark ediyor. Amerikan gücünü fark ediyorlar" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Venezuela, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Maduro Operasyonu için 200 Asker Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Bakan Fidan’dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız Bakan Fidan'dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız
Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste

19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 19:35:58. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Maduro Operasyonu için 200 Asker Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.