ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı

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Saldırganın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Kasaba Sözcüsü Grace Payne, basına yaptığı açıklamada, "(Saldırının) Nedenini bilmiyoruz" dedi.

Olay yerinden kamyonuyla kaçan saldırgan vurularak yakalandı, saldırıda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kamyonun daldığı yarış alanındaki çok sayıda bisiklet hasar görürken yarışçılara ait bisiklet kaskları ve ayakkabılar etrafa saçıldı.

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