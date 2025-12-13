Tansiyonu yükseltecek gerçek ortaya çıktı! ABD Çin'den İran'a giden yük gemisine baskın yapmış - Son Dakika
Tansiyonu yükseltecek gerçek ortaya çıktı! ABD Çin'den İran'a giden yük gemisine baskın yapmış

Tansiyonu yükseltecek gerçek ortaya çıktı! ABD Çin\'den İran\'a giden yük gemisine baskın yapmış
13.12.2025 19:08
ABD ordusunun kasım ayında Sri Lanka açıklarından birkaç yüz mil mesafede, Çin'den İran'a askeri malzeme taşıyan bir gemiye baskın düzenlediği ortaya çıktı. Amerikalı yetkililer, geminin taşıdığı yükün potansiyel olarak İran'ın konvansiyonel silahları için kullanılabilecek unsurlardan oluştuğunu ve sevkiyatın imha edildiğini açıkladı.

ABD ordusunun kasım ayında Çin'den İran'a askeri amaçlı malzeme taşıyan bir yük gemisine Sri Lanka açıklarından birkaç yüz mil mesafede baskın yaptığı ortaya çıktı.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre ABD, İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla kasım ayında Hint Okyanusu'nda bir operasyon gerçekleştirdi.

ÇİN'DEN İRAN'A GİDEN GEMİYE BASKIN

Yetkililere göre Sri Lanka açıklarından birkaç yüz mil mesafede düzenlenen operasyon sırasında gemiye baskın gerçekleştiren Amerikan özel harekat timi, geminin yüküne el koyduktan sonra yoluna devam etmesine izin verdi. ABD'li yetkililer ve operasyona aşina bir kaynak ABD'nin bu sevkiyatı önceden takip ettiğini bildirdi.

"SEVKİYAT İMHA EDİLDİ"

Geminin adı ve sahibinin kimliği açıklanmadı. Amerikalı yetkililer, geminin taşıdığı yükün potansiyel olarak İran'ın konvansiyonel silahları için kullanılabilecek unsurlardan oluştuğunu ve sevkiyatın imha edildiğini açıkladı. Bir yetkili, ele geçirilen malzemelerin hem askeri hem de sivil kullanıma uygun çift kullanımlı malzemeler olduğunu belirtti.

Yetkili, baskın operasyonunun özel harekat unsurlarının yanı sıra konvansiyonel kuvvetleri de içerdiğini söyledi. Diğer bir yetkili ile operasyona aşina bir kaynağın aktardığına göre ise ABD, söz konusu sevkiyatın İran'ın füze programı için bileşen temininde uzmanlaşmış İranlı şirketlere gönderildiğine işaret eden istihbarat edinmişti.

İRAN VE ÇİN'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Operasyon, Birleşmiş Milletler'in (BM) eylül ayı sonlarında İran'a yönelik silah ticaretine ilişkin uluslararası yasağı yeniden yürürlüğe koyduğu bir dönemde gerçekleşti. İran ve Çin dışişleri bakanlıkları tarafından operasyona ilişkin açıklama yapılmadı. Operasyonu gerçekleştiren ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan da harekata ilişkin açıklama yayımlanmadı.

ABD, son yıllarda İran'a ait çok sayıda silah ve petrol kargosuna el koymuştu. 2024 yılı ocak ayında ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Somali açıklarında Yemen'deki Husilere gönderilmekte olan İran yapımı balistik füze ve seyir füzesi bileşenlerine el koymuştu. ABD ayrıca 2020 ve 2023 senelerinde İran Devrim Muhafızlarına yarar sağladığı gerekçesiyle İran'ın petrol sevkiyatlarına da el koymuştu.

ABD, VENEZUELA AÇIKLARINDA BİR TANKERE EL KOYMUŞTU

ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela kıyılarında Venezuela'dan İran'a petrol taşıyan bir tankere el koymasından haftalar önce gerçekleşen operasyon, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin denizde daha önceden nadir başvurulan saldırgan taktiklere müracaat ettiğine yönelik iddiaların oluşmasına neden oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Venezuela açıklarındaki petrol tankerine el konulmasını kınamış ve "Pekin, uluslararası hukuka ya da BM Güvenlik Konseyi'nin yetkilendirmesine dayanmayan tek taraflı yasa dışı yaptırımlara, uzun kollu yargı yetkisine, ayrıca yaptırımların istismar edilmesine karşı çıkmaktadır" demişti.

Kaynak: İHA

Operasyon, Sri Lanka, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tansiyonu yükseltecek gerçek ortaya çıktı! ABD Çin'den İran'a giden yük gemisine baskın yapmış - Son Dakika

SON DAKİKA: Tansiyonu yükseltecek gerçek ortaya çıktı! ABD Çin'den İran'a giden yük gemisine baskın yapmış - Son Dakika
