ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki orman yangınında 400 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Yangının nedeni belirlemek için soruşturma başlatılacağı açıklanırken, park kapalı tutuluyor.

Kuzey Carolina Orman Servisi yetkilileri, 27 Kasım'da başlayan yangının insan hatasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

PILOT ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Pilot Mountain Eyalet Parkı'nda devam eden orman yangınında 400 hektar alanın kül olduğu bildirildi.

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