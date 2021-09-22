ABD'nin Meksika sınırında Haitili göçmenlere yönelik atlı müdahaleler tartışılmaya devam ediyor - Son Dakika

ABD'nin Meksika sınırında ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (CBP) ekiplerinin Haitili göçmenlere atların üzerinde müdahale ettiği anlara ait görüntülere kamuoyunda tepkiler sürüyor.

Haiti'deki iç karışıklıklardan kaçan göçmenler, ABD-Meksika sınırında yeni bir hayat arayışında.

Öte yandan sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlere CBP yetkililerinin atlar üzerinde müdahale ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medya ve ülke basınında yayılması, eleştirilere yol açtı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu müdahaleyi "korkunç" olarak nitelendirdi.

Konuyu ABD İç Güvenlik Bakanı Alejando Mayorkas ile de görüşmeyi planladığını aktaran Harris, "İnsanlara bu şekilde asla davranılmamalı. Dehşete kapıldım." yorumunu yaptı.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de katıldığı bir yayında, Biden'ın söz konusu görüntüleri izlediğini belirterek, "Biden videolar ve fotoğrafların korkunç olduğunu düşünüyor. Bu görüntüler bizim ülkemizi temsil etmiyor. Biden bu konuda bir soruşturma başlattırdı." dedi.

Söz konusu fotoğraf ve videolar hem siyasetçiler hem de sivil toplum kuruluşlarından ciddi tepki topladı.