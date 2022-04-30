ABD'nin New Mexico eyaletinde orman yangınları sürüyor - Son Dakika
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ABD'nin New Mexico eyaletinde orman yangınları sürüyor

30.04.2022 10:29
ABD'nin New Mexico eyaletinde orman yangınları sürüyor

SANTA ABD'nin New Mexico eyaletinin doğusu ve güneybatısında 303 kilometrekareye yayılan yangınlar nedeniyle bölgede tahliyelerin artacağı bildirildi.

SANTA ABD'nin New Mexico eyaletinin doğusu ve güneybatısında 303 kilometrekareye yayılan yangınlar nedeniyle bölgede tahliyelerin artacağı bildirildi.

New Mexico'nun 5 farklı noktasında 6 Nisan'da başlayan, ülkenin en büyük yangını kontrol altına alınamadı.

Eyaletin Santa Fe şehrini de etkisi altına alan yangın, 303 kilometrekareden fazla alana yayıldı.

Yetkililer, Santa Fe'nin yaklaşık 60 kilometre kuzeydoğusundaki Mora Vadisi'nde binlerce kişinin tahliye edileceğini duyurdu.

Sert rüzgarlar ve kuru havanın yangınla mücadeleyi zorlaştırdığı; alevlerin, beklenenden çok daha hızlı yayıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 30 bin hektar arazinin zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için 2 bin itfaiye ve destek personeli görevlendirildi.

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Kaynak: AA

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