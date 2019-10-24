Son Dakika Haberleri: ABD'nin sınır dışı ettiği eski Sırp asker Saraybosna'da gözaltına alındı
Son Dakika Güncel ABD'nin sınır dışı ettiği eski Sırp asker Saraybosna'da gözaltına alındı

ABD'nin sınır dışı ettiği eski Sırp asker Saraybosna'da gözaltına alındı

54 dakika önce

ABD tarafından sınır dışı edilen eski Sırp asker Milan Trisic, Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ABD'nin sınır dışı ettiği eski Sırp asker Saraybosna'da gözaltına alındı, System.String[]

ABD tarafından sınır dışı edilen eski Sırp asker Milan Trisic, Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nda (VRS) görev yapan ve Bratunac şehrinde Müslüman Boşnaklara yönelik insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan 56 yaşındaki Trisic, sınır polisi tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, Trisic'in "insanlığa karşı suç" kategorisine giren cinayet, işkence, toplu sürgün ve zorla alıkoyma suçlarından yargılanacağı ifade edildi.

Bu arada, ABD makamlarıyla yapılan iş birliği sonucu sınır dışı edilerek Bosna Hersek'e gönderilen Trisic, savaştan sonra yerleştiği ABD'de de yeşil kart alabilmek için yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle 18 ay hapse mahkum edilmişti.

Trisic, aralarında Srebrenitsa'daki soykırımın da olduğu birçok savaş suçuna karışmış Bratunac Tugayı'nın mensubu olduğunu ABD makamlarından gizlemiş, bu olay ortaya çıkınca da geçen yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savaştan sonra ABD'ye yerleşmiş ve Bosna Hersek'teki savaş suçlarına karıştıkları gerekçesiyle iadeleri istenen yaklaşık 300 Bosna Hersek vatandaşı bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Saraybosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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