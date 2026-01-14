ABD'nin Türkiye ile Ortaklığı Vurgulandı

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "ABD, Türkiye ile güçlü ortaklığına büyük değer vermekte ve Suriye'de devam eden çabalarımız da dahil olmak üzere, bölgesel istikrarı geliştirmek ve ortak zorlukları ele almak için birlikte çalışma yönündeki kararlılığını sürdürmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Bakan Fidan, verimli ve içten görüşme için teşekkür ederim. ABD, Türkiye ile güçlü ortaklığına büyük değer vermekte ve Suriye'de devam eden çabalarımız da dahil olmak üzere, bölgesel istikrarı geliştirmek ve ortak zorlukları ele almak için birlikte çalışma yönündeki kararlılığını sürdürmektedir."