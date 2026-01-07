ABD'nin Venezuela Planı: Petrol Kontrolü - Son Dakika
Politika

ABD'nin Venezuela Planı: Petrol Kontrolü

07.01.2026 21:09
Rubio, Venezuela'nın petrolünün ABD tarafından kontrol edileceğini ve gelirlerin halka yarayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Venezuela için 3 aşamalı bir planı olduğunu belirterek, "ABD izin vermedikçe Venezuela artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyecek" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Capitol Hill'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela için üç aşamalı bir ABD planı açıkladı. Rubio, birinci aşamanın 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolünün ABD tarafından alınarak, "piyasa fiyatlarından" satılacağını aktararak, "Bu para, yolsuzluğa değil Venezuela halkının yararına olacak şekilde yönetilecek" dedi.

İkinci aşamada ise Venezuela ekonomisinin Batılı şirketlere açılacağını aktaran Rubio, ABD, Batılı ve diğer şirketlerin Venezuela pazarına adil bir şekilde erişebilmesini sağlayacaklarını ifade etti. Rubio, ikinci aşamada ayrıca muhaliflerin affedilerek ülkeye serbestçe dönmelerini sağlayan bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Rubio, Venezuelalıların "petrolü taşıyıp gelir elde etmenin ve ekonomik çöküşü önlemenin tek yolunun ABD ile işbirliği yapmak olduğunu anladıklarını" belirtti. ABD'li senatörlerin ABD'nin Venezuela konusunda "doğaçlama hareket ettiği" yönündeki eleştirilerini cevap veren Rubio, ABD izin vermedikçe Venezuela'nın artık petrol taşıyıp gelir elde edemeyeceğini ve bunun ABD'ye Venezuela üzerinde "muazzam bir etki gücü" ve "kontrol" sağladığını söyledi.

ABD'nin Maduro'yu yakalamak için Venezuela'ya müdahale etmeden bir sonuca ulaşmak için defalarca girişimde bulunduğunu ifade eden Rubio, "Maalesef bunlar başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Rubio, ayrıca ABD'ye bir tehdit olması durumunda Başkan'ın harekete geçme hakkının olduğunu vurguladı.

Rubio, "Geçiş" olarak adlandırdığı üçüncü aşama hakkında ise bilgi vermeyerek, "Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıya sahip olacağız, ancak bu konuda çok olumlu bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Venezuela, 30 ila 50 milyon varil arasında petrolü ABD'ye devredecek"

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil arasında yüksek kaliteli petrolü ABD'ye devredeceğini duyurmuştu. Bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, "Elde edilecek gelir, hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD Başkanı olarak benim kontrolümde olacak" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Venezuela, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

