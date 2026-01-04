Maduro sonrası Venezuela'yı neler bekliyor? ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı - Son Dakika
Maduro sonrası Venezuela'yı neler bekliyor? ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı

04.01.2026 07:02
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Nicolas Maduro sonrası Venezuela'nın geleceğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumunun belirleyici olacağını belirterek, "Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD'ye gönderilmemesi anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS televizyonuna verdiği röportajda Venezuela'ya gerçekleştirilen saldırılar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden çıkarılarak ABD'ye getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞARTLARI BAŞKAN TRUMP BELİRLER"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ülke yönetiminde uygun bir geçiş sağlanana kadar Venezuela'da kalacağız" sözleri hatırlatılan Hegseth, "Bundan sonra ne olacak, bu ne demek?" sorusuna, "Bu, şartları bizim belirlememiz anlamına geliyor. Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD'ye gönderilmemesi anlamına geliyor" yanıtını verdi.

"UZAMASI HALİNDE KONGREYİ SÜRECE DAHİL EDECEĞİZ"

Venezuela'yı istikrara kavuşturmaya yönelik tam ölçekli bir müdahale için ABD Kongresi'nin onayını isteyip istemeyecekleri sorusunu da yanıtlayan Hegseth, Maduro'nun yakalanmasını bir kolluk kuvveti operasyonu olarak nitelendirdi.

Bu operasyon için Kongre onayı gerekmediğini, ancak daha geniş çaplı bir operasyon halinde gerekli adımların atılacağını vurgulayan Hegseth, "Bu bir kolluk kuvveti operasyonuydu. Savunma Bakanlığı (Savaş Bakanlığı) Adalet Bakanlığı'nı destekleyerek, nihayetinde adalete hesap vermesi gereken bir suçluyu ülkeden çıkarıyordu ve (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio bunun Kongre'ye önceden bildirilecek bir şey olmadığını açıkça belirtti. Ancak, bu durumun daha da uzaması halinde elbette Kongre'yi sürece dahil edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

