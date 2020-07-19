ABD: Oregon eyaleti, gösterilerdeki 'yasadışı gözaltılar' nedeniyle federal yönetime dava açtı - Son Dakika

ABD: Oregon eyaleti, gösterilerdeki 'yasadışı gözaltılar' nedeniyle federal yönetime dava açtı

ABD'nin Oregon Eyaleti Başsavcısı, göstericilerin yasadışı bir şekilde gözaltına alındığı gerekçesiyle, federal hükümete karşı dava açtı.

ABD'nin Oregon eyaleti Başsavcısı, göstericilerin yasadışı bir şekilde gözaltına alındığı gerekçesiyle, federal hükümete karşı dava açtı.

Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi

Oregon eyaletinin Portland kentine, George Floyd'un öldürülmesinden bu yana, polis şiddetine karşı geceleri protesto eylemleri düzenleniyor.

Bu hafta, üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan sivil araçlarla görülen federal görevliler, eylemcileri sokaktan toplamaya ve meşru bir gerekçeleri olmadan gözaltına almaya başladı.

Federal hükümet, kentte düzeni sağlamaya çalıştıklarını söylüyor.

Başkan Donald Trump'ın gönderdiği federal görevliler, eylemcilere karşı göz yaşartıcı gaz ve ölümcül olmayan mühimmat kullandı.

Cumartesi gecesi geç saatlerde, eylemciler federal mahkemenin etrafına çekilen dikenli telleri, konulmasından saatler sonra söktü. ABD Adalet Bakanlığı'nın Oregon Bürosu, tellerin eylemciler ve kolluk güçleri arasındaki gerilimin azaltılması için konulduğu belirtildi ve rahat bırakılması istendi.

Dava dilekçesinde ne var?

Oregon Başsavcısı Ellen Rosenblum, dava dilekçesinde federal görevlilerin kentte başka gözaltı yapmaması için mahkeme emri çıkartılmasını istedi.

Dilekçede "Bu taktikler durmalı. İnsanların ifade özgürlüğü haklarını kullanmalarını imkansız hala getirmesi dışında, sokaklarımızdaki durumu daha da istikrarsızlaştırıyor" denildi.





Başsavcı ayrıca, "Federal yönetim, eyalet sakinlerinin polis şiddetini protesto etmeyi ve Siyahların Yaşamı Önemlidir hareketine destek vermelerini engellemek adına korku taktiklerini kullanmak için Portland'ı seçti. Her Amerikalı bunu gördüklerinde reddetmelidir. Burada, Portland'da olabiliyorsa, her yerde olabilir" dedi.

Dilekçede, federal görevliler halkın ifade ve tolanma özğürlüğü haklarını ihlal ettikleri ve arama emri olmadan gözaltı yaparak, hukuk kuralları uyarınca işlem görme haklarını hiçe saydıkları vurgulandı.

Orgeon Valisi Kate Brown da hafta başında federal görevlileri "güçlerini açıkça kötüye kullanmakla" suçlamıştı.

Ne olmuştu?

Oregon Kamu Yayın Kuruluşu'nun (OPB) haberinde, askeri kıyafetler giyen ve sivil araçlarla dolaşan federal görevlilerin, herhangi bir açıklama yapmadan eylemcileri araçlarına sokup, götürdükleri yönündeki görgü tanıklıkları aktarıldı.

OPB'ye göre en az 14 Temmuz'dan bu yana bu tür olaylar görülüyor.

Kuruluşun teyit ettiği bir videoda, gösterici Mark Pettibone, 15 Temmuz'da çelik yelek giymiş, silahlı kişilerin kendisini bir minibüsün içine soktuğunu anlattı.

Pettibone, federal mahkeme binasındaki bir hücreye götürüldüğünü, burada yüzüne haklarının okunduğunu, sorulara cevap vermeyi reddetmesinin ardından da herhangi bir gözaltı kaydı olmadan salıverildiğini belirtti.

OPB'ye göre, federal yetkililer şu ana dek en az 13 kişiye protestolarla ilgili suçlamalar yöneltti.

Associated Press'e göre eylemcilerin bazıları, federal görevlilerin korumak için gönderildiği federal mahkeme binasının etrafında, bazılarıysa federal mülkün uzağında gözaltına alındı.

Trump Yönetimi ne dedi?

İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Perşembe günü kentteki federal güvenlik görevlilerini ziyaretinde görevlileri, "anarşistler" diye tanımladığı göstericilere karşı savundu.

Wolf, yazılı açıklamasında eyalet ve şehir makamlarını "düzeni sağlamayı" başaramamakla suçladı.





Wolf "Portland kenti 47 gündür kuşatma altında. Her gece şiddet dolu anarşistler, federal mahteme binası da dahil olmak üzere mülkleri tahrip ediyor ve koruyan cesur görevlilerimize saldırıyor" dedi.

Başkan Trump da Portland'daki federal görevlilerin "harika bir iş çıkarttığını" söylemişti.

Trump "Portland tamamen kontrol dışına çıkkıştı, oraya gittiler ve sanırım şu anda hapiste çok sayıda kişi var. Büyük ölçüde bastırdık ve tekrar başlarsa çok kolay bir şekilde yeniden bastıracağız" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Portland, Oregon, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:22 

Son Dakika Dünya ABD: Oregon eyaleti, gösterilerdeki 'yasadışı gözaltılar' nedeniyle federal yönetime dava açtı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 15:47 Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:33 Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
16:18
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti
16:09
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
15:47
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
13:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 18:00:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD: Oregon eyaleti, gösterilerdeki 'yasadışı gözaltılar' nedeniyle federal yönetime dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]