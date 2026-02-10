ABD Perakende Satışları Düşüş Beklentilerini Karşılamadı - Son Dakika
Ekonomi

ABD Perakende Satışları Düşüş Beklentilerini Karşılamadı

10.02.2026 18:07
ABD'de Aralık 2025 perakende satışları değişmeyerek 735 milyar dolar oldu, piyasa beklentileri karşılanmadı.

ABD'de perakende satışlar, geçen yıl aralıkta artması yönündeki beklentilerin aksine değişim kaydetmedi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 735 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Perakende satışlar, geçen yıl kasımda yüzde 0,6 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, inşaat malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda görüldü.

Spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalarda, benzin istasyonlarında, gıda ve içecek mağazaları ile mağaza dışı perakendecilerde de satışlarda artış kaydedildi.

Buna karşın, çeşitli mağaza perakendecilerinde, mobilya mağazalarında, giyim mağazalarında, elektronik ve beyaz eşya mağazalarında, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalarda, sağlık ve kişisel bakım mağazalarında, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerler ile genel ürün mağazalarındaki satışlar geriledi.

