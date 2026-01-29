ABD, Rus Denüzcileri Serbest Bıraktı - Son Dakika
ABD, Rus Denüzcileri Serbest Bıraktı

29.01.2026 10:25
ABD, Marinera petrol tankerinde el koyduğu 2 Rus denizciyi serbest bıraktı, Rusya'ya döndüler.

MOSKOVA, 29 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin el koyduğu Marinera petrol tankerindeki 2 Rus denizcinin serbest bırakıldığını ve Rusya'ya dönmek için yola çıktığını söyledi.

Çarşamba günkü basın toplantısında Marinera tankerine ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, "Serbest bırakılan iki Rus denizci, Rusya'ya doğru yola çıktı" dedi.

ABD Avrupa Komutanlığı 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada Rus gemisi olarak tescil edilmiş, Venezuela ile bağlantılı boş bir petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el koyduklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya bandıralı Marinera tankerine ABD askeri personeli tarafından el konulmasının uluslararası denizcilik hukukunun temel ilkelerinin ciddi bir ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Enerji, Rusya

