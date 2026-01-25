ABD-Rusya-Ukrayna Üçlü Görüşmeleri Abu Dabi'de Devam Edecek

MOSKOVA, 25 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD-Rusya- Ukrayna üçlü görüşmelerinin gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de devam edeceğini söyledi.

Witkoff, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde cuma ve cumartesi günleri Ukrayna ve Rusya ile üçlü bir toplantı düzenledi. Görüşmeler çok yapıcı geçti ve gelecek hafta görüşmelere Abu Dabi'de devam edilmesi planlandı" dedi.

Abu Dabi'de düzenlenen toplantı, Şubat 2022'de Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana yapılan ilk üçlü görüşme olma özelliği taşıyor.

İki gün süren toplantıların ardından somut bir anlaşma veya ortak bildiri açıklanmasa da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X'teki paylaşımında, görüşmeleri yapıcı diye nitelendirdi. Rus tarafı ise görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.