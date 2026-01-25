ABD-Rusya-Ukrayna Üçlü Görüşmeleri Abu Dabi'de Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD-Rusya-Ukrayna Üçlü Görüşmeleri Abu Dabi'de Devam Edecek

25.01.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Steve Witkoff, ABD'nin BAE'de Ukrayna ve Rusya ile görüşmelere devam edeceğini açıkladı.

MOSKOVA, 25 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD-Rusya- Ukrayna üçlü görüşmelerinin gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de devam edeceğini söyledi.

Witkoff, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde cuma ve cumartesi günleri Ukrayna ve Rusya ile üçlü bir toplantı düzenledi. Görüşmeler çok yapıcı geçti ve gelecek hafta görüşmelere Abu Dabi'de devam edilmesi planlandı" dedi.

Abu Dabi'de düzenlenen toplantı, Şubat 2022'de Ukrayna krizinin patlak vermesinden bu yana yapılan ilk üçlü görüşme olma özelliği taşıyor.

İki gün süren toplantıların ardından somut bir anlaşma veya ortak bildiri açıklanmasa da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X'teki paylaşımında, görüşmeleri yapıcı diye nitelendirdi. Rus tarafı ise görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Diplomasi, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-Rusya-Ukrayna Üçlü Görüşmeleri Abu Dabi'de Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 09:57:19. #7.11#
SON DAKİKA: ABD-Rusya-Ukrayna Üçlü Görüşmeleri Abu Dabi'de Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.