ABD Senatosu, Hükümet Finansman Paketini Kabul Etti
Politika

ABD Senatosu, Hükümet Finansman Paketini Kabul Etti

31.01.2026 05:14
Senato, Trump'ın desteklediği finansman paketini 71 oyla onayladı, gözler Temsilciler Meclisi'nde.

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiği hükümet finansmanı paketini 29'a karşı 71 oyla kabul etti. Tasarı, federal hükümetin büyük bölümünü Eylül sonuna kadar finanse ederken, İç Güvenlik Bakanlığı fonları için geçici bir uzatma sağlıyor. Gözler şimdi Temsilciler Meclisi'ne çevrildi.

ABD'de hafta sonu yaşanabilecek muhtemel hükümet kapanmasına saatler kala Senato'dan kritik bir karar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği hükümet finansmanı anlaşması Senato'da kabul edilerek Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Karar, Kongre'de son günlerde artan siyasi gerilim ve kamuoyundaki baskıların ardından geldi. Cuma günü Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilen paket, federal hükümetin büyük bölümünün 30 Eylül'e kadar faaliyetlerini sürdürmesini garanti altına alıyor. Tasarı, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) bütçesi için ise yalnızca geçici bir uzatma öngörüyor. Bu süreçte Kongre'ye, federal göçmen operasyonları ve güvenlik uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeleri ele alması için iki haftalık süre tanınıyor.

Demokratların şartı: Federal Ajanlara yeni kısıtlamalar

Bütçe görüşmelerinin önündeki en büyük engel, son dönemde federal ajanların karıştığı ölümcül olaylar oldu. Minneapolis'te federal ajanların müdahalesi sırasında iki protestocunun hayatını kaybetmesi, Demokratlar cephesinde sert tepkilere yol açtı. Demokrat senatörler, Kongre'nin; Federal ajanların kimliklerinin belirli şartlarda açıklanmasını, arama ve gözaltı işlemleri için daha fazla yargı denetimi getirilmesini, Yerel ve eyalet yetkililerinin olaylara ilişkin soruşturmalara aktif biçimde dahil edilmesini öngören bir yasa tasarısını gündeme almaması halinde kapsamlı bütçe paketine destek vermeyeceklerini net şekilde ortaya koydu.

Schumer: "Ülke bir kırılma noktasında"

Oylamanın ardından açıklama yapan Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, yaşanan sürecin yalnızca bir bütçe meselesi olmadığını vurguladı. Schumer, "Ülke bir kırılma noktasına ulaşıyor. Amerikan halkı, Kongre'nin devreye girerek değişimi zorlamasını istiyor. Bu oylama, kamu güvenliği ve hesap verebilirlik taleplerinin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı. Her iki partiden çok sayıda senatör de Minneapolis'teki olaylar başta olmak üzere federal ajanların karıştığı silahlı müdahaleler için kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı.

Trump'tan nadir görülen uzlaşı mesajı

ABD Başkanı Trump ise hükümetin kapanmasının ülkeye zarar vereceğini belirterek, Senato Demokratlarıyla nadir görülen bir uzlaşıya imza attı. Trump, oylama öncesinde yaptığı çağrıda Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerine seslenerek, "Ülkenin çıkarı için çok ihtiyaç duyulan iki partili bir 'EVET' oyu verilmeli" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu açıklaması, uzun süredir sert polemikler yaşadığı Schumer ile geçici de olsa ortak bir zeminde buluştuğunun işareti olarak yorumlandı.

Tasarı Senato'dan geçti, Meclis belirsizliği sürüyor

Tasarı Senato'da 29'a karşı 71 oyla kabul edildi. Ancak Temsilciler Meclisi'nin Pazartesi gününe kadar Washington'a dönmemesi bekleniyor. Bu durum, Meclis oylaması yapılana kadar federal hükümetin hafta sonu boyunca kısmi bir kapanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Johnson: "Pazartesi akşamı oylama bekliyoruz"

Cuma günü Cumhuriyetçi milletvekilleriyle telekonferans yoluyla görüşen Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, mecliste oylamanın pazartesi akşamı yapılmasının planlandığını söyledi. Ancak Johnson, paketin meclisteki destek düzeyi konusunda net bir tablo olmadığını da kabul etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Senatosu, Hükümet Finansman Paketini Kabul Etti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: ABD Senatosu, Hükümet Finansman Paketini Kabul Etti - Son Dakika
