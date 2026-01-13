ABD, Somalili Geçici Göçmenlerin Statüsünü Sona Erdiriyor - Son Dakika
ABD, Somalili Geçici Göçmenlerin Statüsünü Sona Erdiriyor

13.01.2026 19:41
ABD'de bulunan binlerce Somalili göçmenin 'geçici statüsü' 17 Mart'ta sona erecek.

ABD yönetimi, ülkede bulunan binlerce Somalilinin "geçici göçmen statüsü"nün sona erdiğini ve bu kişilerin 17 Mart'a kadar ABD'yi terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD medyasına yaptığı açıklamada, ülkede bulunan binlerce Somalili göçmenin statülerinin artık uzatılmayacağını belirtti.

Buna göre ABD'de "geçici göçmen statüsü" ile yaşayan binlerce Somalili bu geçici yasal haklarını 17 Mart'tan sonra kullanamayacak.

Bakan Noem, konuyla ilgili açıklamasında, "Adı üstünde geçici, geçici demektir. Somali'deki ülke koşulları, geçici koruma statüsü için yasaların gerekliliklerini artık karşılamayacak kadar iyileşmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Somali vatandaşlarının ABD'de kalmasına izin vermenin Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu savunan Noem, artık sadece Amerikalılara öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.

İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, ABD'de yaklaşık 2 bin 500 Somalili geçici göçmen bulunuyor, yaklaşık 1400 Somalili göçmenin başvurusu ise bekletiliyor.

Trump yönetiminin söz konusu kararının, Somalili göçmenlerin daha yoğun yaşadığı Minnesota'daki bazı yolsuzluk iddialarının ardından alınması dikkati çekti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: ABD, Somalili Geçici Göçmenlerin Statüsünü Sona Erdiriyor
