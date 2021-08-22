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ABD son 24 saatte Afganistan'dan 3 bin 800 kişiyi tahliye etti - Son Dakika

ABD son 24 saatte Afganistan'dan 3 bin 800 kişiyi tahliye etti

22.08.2021 19:24
ABD son 24 saatte Afganistan'dan 3 bin 800 kişiyi tahliye etti, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son 24 saatte Afganistan'dan 3 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son 24 saatte Afganistan'dan 3 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. ABD'li özel hava yolu şirketleri de tahliyelere destek olacak.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan tahliyeler devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Taylor, Afganistan'dan tahliye edilenlerin Katar'ın dışında Almanya'yı da kapsayan ek ülkeler üzerinden aktarma yapıldığını ve başka ülkeler ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Kabil Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e de iniş yaptığını belirten Taylor, aktarma istasyonlarının ardından tahliye edilenlerin ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Fort Bliss, Virginia eyaletinden yer alan Fort Lee veya Wisconsin eyaletinde yer alan Fort McCoy askeri üssüne getirildiklerini açıkladı. Taylor, son 24 saatte ABD'ye ait 6 C-17 tipi askeri nakliye uçağı ve 32 charter uçuş ile yaklaşık 3 bin 800 kişinin Kabil'den tahliye edildiğini ifade ederek, "Gördüğünüz gibi, bu çok karmaşık ve çok aşamalı bir işlemdir" dedi.

Kabil Havalimanı'nda 5 bin 800 ABD askeri var

ABD ordusunun Kabil Havaalanı'nda 5 bin 800 askeri bulunduğunu ifade eden Taylor, askerlerin görevlerinin tahliye operasyonları ve havalimanının güvenliği olduğunu belirterek, "havalimanın güvende olduğunu" belirtti.

TALİBAN LİDERLERİYLE İLETİŞİM GÜN BOYU DEVAM EDİYOR

Sözcü Kirby ise, Kabil'de havalimanı dışındaki durumu "çok akıcı ve dinamik" olarak nitelendirerek, durumun neredeyse saat başı değiştiğini ifade etti. Kirby, havalimanı dışında Taliban liderleriyle düzenli iletişimin gün boyunca devam ettiğini ifade ederek, görüşmelerin çatışmaları önlemek ve ABD'liler ile Afganların havalimanına güvenli geçişini sağlama konusuna odaklandığını açıkladı.

ÖZEL HAVA YOLU ŞİRKETLERİ TAHLİYELER DESTEK VERECEK

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Ulaştırma Komutanlığına ABD vatandaşlarının, Özel Göçmen Vizesi başvuru sahiplerinin ve diğer savunmasız kişilerin Afganistan'dan tahliyesine yardımcı olmak için Sivil Rezerv Hava Filosu'nun birinci aşamasını başlatmasını emrettiğini duyurdu.

Pentagon, Bakan Austin'in açıklamasının ardından Kabil'den tahliye edilenlerin aktarma istasyonlarından ABD'ye nakli için 6 hava yolu şirketinden 18 uçağın kullanılacağı ifade edildi. Pentagon, 3'er uçağın American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines ve Omni Air'den, 2 uçağın Hawaiian Airlines'dan ve 4 uçağın United Airlines'dan olduğunu açıkladı.

Sivil Rezerv Hava Filosu tarihinde 3'üncü kez aktif edildi

ABD'nin 1952'de oluşturduğu ve özel hava yolu şirketlerinden acil durumlar halinde ABD Savunma Bakanlığını hava ikmal konusunda desteklemesini sağlayan Sivil Rezerv Hava Filosu, Körfez Savaşı'nda ve Irak'ın işgalinde 1'er kez aktif edilmesinden ardından 3'üncü kez aktif edilmiş oldu.

(İHA)

ABD son 24 saatte Afganistan'dan 3 bin 800 kişiyi tahliye etti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Pentagon, Kabil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD son 24 saatte Afganistan'dan 3 bin 800 kişiyi tahliye etti - Son Dakika


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