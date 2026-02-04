ABD, Suudi Arabistan'a 3 Milyar Dolar F-15 Satışı Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Suudi Arabistan'a 3 Milyar Dolar F-15 Satışı Onayladı

04.02.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Suudi Arabistan’a F-15 uçaklarının idamesi için 3 milyar dolarlık ekipman satışını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a F-15 uçaklarının idamesiyle ilgili ekipmanların yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışına onay verdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a olası askeri satışın Kongre'ye bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın yedek ve onarım parçaları, yer ekipmanları, çeşitli yazılım hizmetleri, personel eğitimi ve ekipmanları, çeşitli mühendislik, teknik, lojistik hizmet dahil ana savunma teçhizatı kapsamına girmeyen askeri ekipman ve hizmetlerin satın alınmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki olası satışın, "Körfez bölgesinde NATO üyesi olmayan önemli müttefikin" güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği vurgulandı.

Şu anda ilgili ekipman ve hizmetlerin sağlanması konusunda başlıca yüklenici bir firmanın bulunmadığı kaydedilen açıklamada, olası satışın Suudi Arabistan'ın caydırıcılık kabiliyetini artıracağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Suudi Arabistan'a 3 Milyar Dolar F-15 Satışı Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:55:05. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Suudi Arabistan'a 3 Milyar Dolar F-15 Satışı Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.