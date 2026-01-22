ABD Tüketim Harcamaları Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

22.01.2026 19:17
ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Kasım'da %0,5 artışla beklentileri karşıladı.

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl kasımda yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim ve Kasım 2025'e ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Kişisel gelirler, geçen yıl ekimde yüzde 0,1 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da geçen yıl kasımda, ekim ayında da olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,5 arttı ve beklentilere paralel artış kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi aylık bazda beklentilere paralel

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 ile yükseldi.

Söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen endeks, geçen yıl ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Aylık ve yıllık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeks, geçen yıl ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artmıştı.

ABD'de 1 Ekim 2025'te başlayan ve 43 gün süren hükümet kapanması dolayısıyla veri takvimi aksamıştı. Bu nedenle geçen yılın ekim ve kasım aylarına ait veriler aynı bültende açıklandı.

Kaynak: AA

Ekonomi

