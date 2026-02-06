ABD, Türk Yatırımcıları Yatırıma Davet Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

ABD, Türk Yatırımcıları Yatırıma Davet Ediyor

06.02.2026 11:17
ABD eyalet temsilcileri, Türk yatırımcılarla işbirliği geliştirmek için bir araya geldi.

ABD'li eyalet temsilcileri, Türk yatırımcıları bölgelerinde yatırıma davet ederek, havacılık, otomotiv, gıda ve içecek başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

"Select USA Roadshow" etkinliği kapsamında, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı işbirliğiyle, Iowa, Mississippi, Ohio, Pennsylvania, Güney Carolina, Virginia ve Batı Virginia eyalet temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde Türk yatırımcılarla bir araya geldi.

Güney Carolina Avrupa Ofisi Genel Müdürü Sergio Domingues, AA muhabirine, geçen yıl Türkiye'yi en az 4 kez ziyaret ettiğini, ülkenin kendileri için son derece önemli ve stratejik bir pazar haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin otomotiv, havacılık ve tarım-gıda alanlarında çok güçlü olduğunu belirten Domingues, "Türk şirketlerinin ABD pazarına sunabilecekleri konusunda büyük bir tamamlayıcılık görüyoruz. Türk yatırımcıların ilgisi de giderek artıyor. Biz de Güney Carolina olarak eyaletimizi bu şirketlere açmaya çalışıyoruz. Amacımız, Türk şirketlerinin eyaletimize gelerek Güney Carolina'yı, ABD'ye açılan bir kapı, bir giriş noktası ya da bir 'iniş pisti' olarak kullanabilmelerini sağlamak." dedi.

Domingues, Güney Carolina'nın Türk şirketlerine danışmanlık odaklı, ihtiyaca özel, gizli ve tamamen ücretsiz hizmetler sunduğuna dikkati çekerek, ABD'de bir yapı kurmayı hedefleyen, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren tüm Türk şirketlerine anahtar teslim çözüm sunduklarını anlattı.

ABD pazarına giriş sürecini anlaşılır kılmayı, kolaylaştırmayı ve şeffaflaştırmayı istediklerini vurgulayan Domingues, şöyle konuştu:

"Türk ortaklarımızın ABD pazarında büyümesini desteklemek istiyoruz ve bu sürecin zor değil, erişilebilir ve yönetilebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Türk şirketlerine mesajım şu, ABD ve Güney Carolina'da bir ortağınız ve dostunuz var. Geçtiğimiz yıl içinde çok önemli bir Türk şirketini eyaletimize kazandırdık. Şirket bakır işliyor ve bakır elektrikli araçlardan veri merkezlerine kadar pek çok alanda ihtiyaç duyulan içeriğin hızla artması nedeniyle giderek daha kritik hale geliyor. Nitekim bakır, ABD'de artık kritik mineraller arasında sınıflandırılıyor. Tam bir yıl önce onlarla ilk kez tanışmıştım ve yalnızca 100 gün içinde kendileri için uygun bir bina ve lokasyon bulmayı başardık. Çok kısa sürede bu Türk şirketinin yer seçimini yapmasına, kurulmasına ve süreci ilerletmesine destek olduk. Mart ayında faaliyete geçerek üretime başlamalarını umuyoruz. Bu gerçek bir başarı hikayesi ve çok güçlü bir referans niteliği taşıyor. Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Yanıtlayamayacağımız hiçbir soru yok. Önümüzdeki süreçte de Türk yatırımcılar için güvenilir bir kaynak ve destek noktası olmayı umut ediyoruz."

"Türkiye'ye karşı son derece kapsayıcıyız"

Iowa eyaleti Cedar Rapids Metro Ekonomik Kalkınma Kuruluşu Başkanı Juliet Abdel, uzun vadeli başarı için uluslararası kalkınmaya odaklandıklarını belirterek, ekonomik kalkınma, ticaret ve sanayi odası faaliyetleri, topluluk gelişimi ve hatta dış ticaret alanlarında çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bölgede halihazırda 17 ülkeden şirketin faaliyet gösterdiğini vurgulayan Abdel, "Doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde 68 bin kişi istihdam ediliyor. Iowa genelinde ise yaklaşık 400 bin kişi uluslararası ticarete dayalı faaliyetlerle geçimini sağlıyor. Bu nedenle odaklandığımız ve odaklanmaya devam edeceğimiz ülkelerin başında Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve Japonya geliyor. Türkiye önemli çünkü ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik yenilenme kararlılığını iki ülkenin başkanları arasındaki güçlü ilişkilerde açıkça görüyoruz. Buradaki ziyaretimde amacım, özellikle imalat ve havacılık kümelenmesi başta olmak üzere bu alanlarda faaliyetlerini genişletmek isteyen birçok farklı işletmeyle temas kurmak." ifadelerini kullandı.

Abdel, biyoekonomi alanında gerçekleşebilecek çok sayıda fırsat olduğuna da işaret ederek, Iowa'nın ABD genelinde biyobilimler alanında en yüksek yoğunluğa sahip eyalet olduğunu, dünyada GPS sinyalinin ilk kez burada algılandığını yani pek çok teknolojinin önünü açan bir geçmişe sahip olduklarını anlattı.

Tarımın da kendileri için en önemli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Abdel, şu değerlendirmede bulundu:

"Biyobilim, biyoyakıt, biyosürdürülebilirlik ve biyoteknoloji alanlarına da odaklanma imkanı buluyoruz. Yani sektör oldukça geniş ve çok boyutlu bir yapıya sahip. Iowa eyaletinde 63'ten fazla teşvik programımız bulunuyor. Bu programlar, vergi kredileri, muafiyetler, geri ödemeler ve kredi mekanizmaları gibi araçları kapsıyor. İş dünyasına açığız ve yatırımcıları memnuniyetle karşılıyoruz. Cedar Rapids şehri, göçmenler tarafından kurulmuş bir şehir. ABD'de inşa edilen ilk cami, Cedar Rapids'te yapılmış ve bugün hala aktif olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle Türkiye'ye karşı da son derece kapsayıcı ve misafirperver bir yaklaşımımız var. İmzaladığımız anlaşmalarla işletmeleri bir araya getirmeye, ticari ilişkileri güçlendirmeye ve bu işbirliklerini gelecekte daha da ileri taşımaya devam edeceğiz."

Türk şirketlerine ABD'de büyüme imkanı

Virginia eyaleti Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Yabancı Doğrudan Yatırımlar Başkan Yardımcısı Antje Abshoff da bu seyahatleri kapsamında Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'yi de gezdiklerini belirterek, kendisinin geçmiş yıllarda İzmir ve Bursa'ya gittiğini söyledi.

Eyalet olarak havacılık, savunma ve gemi inşa sektörlerinde oldukça güçlü bir konumda olduklarını ve bu alanlarla yakından ilgilendiklerini belirten Abshoff, ileri imalat, metaller, plastikler ve kimyasallar alanlarında da güçlü bir yapıları olduğunu söyledi.

Abshoff, Virginia'nın dünyadaki en yüksek veri merkezi yoğunluğuna sahip olduğuna dikkati çekerek, uzay, ahşap ürünleri ve gıda-içecek işleme sektörlerinin de öne çıkan alanlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Türkiye ile işbirliği potansiyelini değerlendiren Abshoff, şunları kaydetti:

"Türk şirketlerinin savunma, gemi inşa ve havacılık sektörlerindeki tedarik zincirlerine dahil olabilmesi için ciddi bir potansiyel var. Türkiye'de çok güçlü şirketler gördük ve ziyaretimiz sırasında birçoğuyla görüştük. Bu firmalar, savunma ve havacılık şirketlerimizin tedarik zincirine girebilecek kapasiteye ve doğru ürünlere sahipler. Virginia'ya halihazırda yatırım yapmış birçok Türk şirketi var. Virginia, Türk şirketlerinin yalnızca ABD pazarına başarılı bir şekilde girmesi için değil, ABD'de büyümesi için de çok güçlü bir operasyon ortamı sunuyor. Bunu destekleyen güçlü bir altyapımız var. Virginia'dan THY ile İstanbul'a direkt uçuşlar bulunuyor. Ben de bu uçuşu kullandım ve THY'yi gerçekten çok seviyorum."

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

