Ekonomi

ABD-Türkiye İkili Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar

04.02.2026 13:23
ABD Konsolosu Lally, Kocaeli'de ticaretin 100 milyar dolara ulaşması için işbirliği vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, "Liderlerimiz ikili ticaretin 100 milyar dolara ulaşması gibi iddialı bir hedef koydular. Bu hedefe ulaşmak Kocaeli'nin sanayi liderlerinin uzmanlaştığı yüksek katma değerli yatırımlar ve tedarik zinciri entegrasyonunun yanı sıra şeffaf ve piyasa odaklı politikalarla mümkün olacaktır." dedi.

Lally ile Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen SelectUSA, Roadshow to Kocaeli etkinliği, Kocaeli Sanayi Odası'nda düzenlendi.

Michael Lally, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hereke halılarına efsanevi dayanıklılık kazandıran kendine özgü "gördes" çift düğüm gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki bağların da ustalıkla örülmüş, derin köklere sahip ve geleceğe uzanan kalıcı bir güç taşıdığını söyledi.

ABD ve Türkiye'nin derin ve kalıcı ekonomik ilişkiye sahip olduğunu belirten Lally, iki ülke arasında mal ve hizmetlerde karşılıklı ticaret hacminin yıllık 42 milyar doları aştığını kaydetti.

Lally, birçoğu Kocaeli'nin organize sanayi bölgelerinde varlık gösteren Amerikan şirketlerinin Türkiye'deki en büyük ve en istikrarlı yabancı yatırımcıları arasında yer almaya devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu esnada başta otomotiv, kimya ve metal sektörleri olmak üzere Kocaeli'deki şirketler küresel ölçekte giderek daha rekabetçi hale geliyor. Bu şirketler üretim kapasitelerini genişletmek ve stratejik ortaklıklar kurmak için artık Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneliyor. Liderlerimiz ikili ticaretin 100 milyar dolara ulaşması gibi iddialı bir hedef koydular. Bu hedefe ulaşmak Kocaeli'nin sanayi liderlerinin uzmanlaştığı yüksek katma değerli yatırımlar ve tedarik zinciri entegrasyonunun yanı sıra şeffaf ve piyasa odaklı politikalarla mümkün olacaktır. İşte tam da bu noktada SelectUSA çok kritik ve önemli bir rol oynuyor."

SelectUSA'in, ABD hükümetinin önde gelen yatırım teşvik platformu olduğunu anlatan Lally, "Amerika Birleşik Devletleri doğrudan yabancı yatırımın en önde gelen adresidir. Amerika endüstriyel büyüme için benzersiz avantajlar sunuyor. Hukuki güvence, inovasyon, ölçekleme, sermaye erişimi, enerji güvenliği ve dünyanın en verimli iş gücü." değerlendirmesinde bulundu.

Michael Lally, Türkiye'den, özellikle Kocaeli'deki imalat uzmanlarından Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan yatırımların iki ülke arasındaki stratejik ekonomik ortaklığı daha derinleştirdiğini dile getirerek, iş dünyası liderlerini SelectUSA programından faydalanmaya davet etti.

"ABD pazarı firmalarımız için stratejik öneme sahip"

Zeytinoğlu da etkinliğin Türkiye ile ABD arasında sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirmek için önemli başlangıç olacağını belirterek, ABD'deki kalkınma ajanslarının temsilcileri ve ticaret uzmanlarının, ABD'de yatırım yapmayı hedefleyen firmalara değerli ve stratejik bilgiler aktaracağını anlattı.

Kocaeli Sanayi Odası'na kayıtlı 3 bin 940 üye olduğu bilgisini veren Zeytinoğlu, "Bunların 451'i yabancı sermayeli ki Türkiye'de böyle bir oran herhangi bir ilde yoktur. Yüzde 11,5 mertebesinde yabancı sermaye ilimize çekmiş durumdayız. Bu yabancı sermayeli şirketlerin 266'sı da Avrupa Birliği menşeili, 32 firma da Amerika Birleşik Devletleri'nden." diye konuştu.

ABD'nin özellikle gümrük tarifeleri yoluyla yürüttüğü korumacı politikaların, küresel üretim ve ticaret zincirlerinin yeniden yapılanmasına neden olduğunu, bu yeni tabloda ABD pazarının Türk firmaları için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "İlimizden ABD'ye yapılan ihracat 2,8 milyar dolar, ithalatımız ise 2,5 milyar dolar mertebesindedir. Bu veriler ilimizin ABD ile olan toplam ticaretinde güçlü ve rekabetçi bir konumda olduğunu göstermektedir." şeklinde konuştu.

Zeytinoğlu, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sürdürdüğü ticaret ve yatırım modelinin örnek olabileceğine işaret ederek, Amerikan sermayesinin Türkiye'de yapacağı yatırımların hem Türkiye pazarı için hem Avrupa pazarı için hem Orta Asya pazarı için kritik önemi haiz olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından ABD'li yatırım ve ticaret uzmanları, ülkede üretim yapan firmalara eyalet bazında verilen teşvik ve destek programları hakkında Kocaeli'deki sanayicilere bilgi verdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Türkiye, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

