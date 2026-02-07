ABD, Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışı onayladı - Son Dakika
ABD, Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışı onayladı

ABD, Ukrayna\'ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışı onayladı
07.02.2026 12:30
ABD, Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık askeri yedek parça satışını onaylayarak desteğini sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tahmini değeri 185 milyon dolar olan askeri ekipman ve yedek parça satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya yönelik askeri satışı onayladığını ve gerekli sertifikasyonun Kongre'ye iletildiğini duyurdu. Satışın tahmini toplam maliyetinin 185 milyon dolar olduğu belirtildi. Açıklamada, Ukrayna hükümetinin, ABD ordusu tarafından daha önce sağlanan araçlar ve silah sistemlerini desteklemek amacıyla 'Sınıf IX' yedek parçalar ile diğer lojistik ve program destek unsurlarını talep ettiği kaydedildi.

Ukrayna'nın ABD menşeli araç ve silah sistemlerinin yüksek operasyonel oranlarını koruyabilmesi için yerel bakım ve idame yeteneklerini güçlendirmeye 'acil ihtiyacı' olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yedek parçalar, daha yüksek operasyonel oranlar, iyileştirilmiş lojistik ve daha dayanıklı, hızlı bir onarım döngüsü sayesinde savaş alanındaki etkinliğe doğrudan katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.

Satışın, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan ortak bir ülkenin güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini de destekleyeceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışı onayladı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışı onayladı - Son Dakika
