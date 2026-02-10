ABD ve Azerbaycan'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD ve Azerbaycan'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması

ABD ve Azerbaycan\'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması
10.02.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vance, Azerbaycan'da imzalanan anlaşmayla iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Azerbaycan temasları kapsamında iki ülke arasında stratejik ortaklık şartı imzalandı.

Vance, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Resmi karşılama töreninin ardından Aliyev ve Vance ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Aliyev ve Vance, "Azerbaycan Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Stratejik Ortaklık Şartı"na imza attı.

Aliyev, tören sonrasında yaptığı konuşmada, "dünyanın en güçlü devleti olan ABD ile stratejik ortaklık kurmaktan büyük onur duyduklarını" söyledi.

Kafkasya'da barışın sağlanmasına sundukları katkılar dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a ve Başkan Yardımcısı Vance'e teşekkür eden Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 8 Ağustos 2025'te Trump'ın şahitliğinde barış anlaşmasının metnini parafladığını hatırlattı.

Aliyev, "Artık barış içerisinde yaşıyoruz, barış içerisinde yaşamayı öğreniyoruz. Ermenistan'a transit taşımalara müsaade etmekle kalmadık, kendimiz de petrol ürünleri satarak ticari ilişkilere başladık." dedi.

Barışın önemli sonuçlarından birinin de ABD yönetiminin çabalarıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) olduğunu dile getiren Aliyev, "TRIPP, yalnızca Azerbaycan'ın iki bölümünü birleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda son derece güvenilir taşımacılık koridoruna dönüşecek. Bu güzergah, Azerbaycan toprakları ve Ermenistan üzerinden Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak ve diğer komşular da bu sürece dahil olacak. Bu da genel olarak bölgede barışı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Aliyev, ABD ile imzaladıkları stratejik ortaklık şartının birçok alanı kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Azerbaycan ve ABD arasındaki ilişkiler tamamen yeni aşamaya giriyor. Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğimizi sürdüreceğiz. Ayrıca enerji güvenliğiyle ilgili konularda da işbirliği kuracağız. Azerbaycan, sahip olduğu doğal gaz kaynaklarıyla 16 ülkenin enerji güvenliğine katkı sağlıyor. Bunların 11'i NATO üyesi ve ABD'nin müttefikleridir. Biz aynı zamanda işbirliğimizin savunma sanayi alanındaki yeni sayfasını da açıyoruz. Yapay zeka merkezlerinin kurulması da ikili gündemimizin bir parçası."

Kaynak: AA

Dış Politika, İlham Aliyev, Azerbaycan, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Azerbaycan'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık
Ankara’da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Aydın’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İlker Yağcıoğlu’ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir İlker Yağcıoğlu'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
19:31
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 20:05:57. #7.11#
SON DAKİKA: ABD ve Azerbaycan'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.