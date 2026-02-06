ABD ve İran Doğrudan Görüşmelere Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD ve İran Doğrudan Görüşmelere Başladı

06.02.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman'da başlayan görüşmelerde, İran nükleer programı üzerinde odaklanacak. Gerilim devam ediyor.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında üst düzey yetkililerin katılımıyla doğrudan görüşmelerin bugün Umman'da başlaması bekleniyor. Görüşmelere katılmak üzere Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran, geçtiğimiz yılın tecrübelerini unutmadan ve gözleri açık şekilde diplomasiye giriyor. İyi niyetle sürece dahil oluyoruz ve haklarımız konusunda kararlıyız" dedi.

İran ve ABD arasında arabuluculuk görüşmeleri, bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta başlıyor. İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada "İran, geçtiğimiz yılın tecrübelerini unutmadan ve gözleri açık şekilde diplomasiye giriyor. İyi niyetle sürece dahil oluyoruz ve haklarımız konusunda kararlıyız. Taahhütlere uyulmalıdır. Eşit statü, karşılıklı saygı ve ortak çıkar söylem değildir; bunlar kalıcı bir anlaşmanın zorunlu unsurları ve temel sütunlarıdır" ifadelerini kullandı.

ABD heyetine ise ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel TemsilcisiSteve Witkoff'un başkanlık etmesi, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de katılması bekleniyor. ABD, İran'dan nükleer programını dondurmasını ve zenginleştirilmiş uranyum stokunu elden çıkarmasını talep ediyor. Washington ayrıca görüşmelerin İran'ın balistik füze programı, bölgedeki silahlı gruplara verdiği destek ve insan hakları sicilini de kapsamasını istiyor. İran ise müzakerelerin yalnızca nükleer programla sınırlı olacağını ifade ediyor. İsrail'in İran'a haziran ayında saldırmasıyla başlayan savaş nedeniyle sekteye uğrayan son müzakerelerde yalnızca İran'ın nükleer programı üzerinde durulmuştu.

ABD geçen ay İran'da ülke geneline yayılan yönetim karşıtı protestoların şiddetle bastırılmasına tepki göstermiş, Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmıştı. Ardından iki ülke arasındaki gerilimin askeri bir çatışmaya dönüşme olasılığı gündeme geldi. Müzakerelerin tıkanması halinde askeri çatışma ihtimalinin yeniden gündeme gelmesinden endişe duyuluyor. Bölge ülkeleri olası bir ABD saldırısının daha geniş bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İran Doğrudan Görüşmelere Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:02:33. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD ve İran Doğrudan Görüşmelere Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.