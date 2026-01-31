ABD ve Rusya'dan Barış Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

ABD ve Rusya'dan Barış Görüşmeleri

ABD ve Rusya\'dan Barış Görüşmeleri
31.01.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Rusya ile Ukrayna'daki çatışmaya çözüm için Florida'da verimli görüşmeler yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, bugün Florida'da Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik ABD'nin arabuluculuk çabaları kapsamında verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik baskılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile bir araya geldi. Witkoff görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile değerlendirerek, "Özel Temsilci Dmitriev bugün Florida'da Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik ABD'nin arabuluculuk çabaları kapsamında verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantı, bize Rusya'nın Ukrayna'da barışın sağlanması yönünde çalışmalar yaptığına ve ABD Başkanı'nın kalıcı ve sürdürülebilir bir barış arayışındaki önemli liderliğinden minnettar olduğuna yönelik cesaret verdi" dedi.

Witkoff görüşmedeki ABD heyetinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ve Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum'un da yer aldığını aktardı.

Dmitriev: "Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik"

Dmitriev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin, "ABD barış heyetiyle yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. ABD-Rusya Ekonomik Çalışma Grubu üzerine de verimli bir değerlendirme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: "Yeni toplantılara ilişkin somut detaylar bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bir açıklamasında, Ukrayna'nın yeni barış görüşmelerine ilişkin olarak ABD'den daha fazla bilgi beklediğini ve önümüzdeki hafta yeni toplantıların yapılmasını öngördüklerini söyledi. Zelenskiy, "Amerikan tarafıyla sürekli temas halindeyiz ve yapılacak yeni toplantılara ilişkin kendilerinden somut detaylar bekliyoruz. Ukrayna, tüm çalışma formatlarında çalışmaya hazırdır. Önemli olan sonuç alınması ve toplantıların gerçekleşmesidir. Önümüzdeki hafta toplantılar yapılmasını bekliyoruz ve buna hazırlanıyoruz" dedi.

Ukraynalı liderin açıklamaları, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukrayna, Rusya ve ABD temsilcileri arasında yapılması planlanan toplantının gerçekleşmeyebileceğine işaret etti. Taraflar geçtiğimiz hafta BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmişti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Ukrayna, Florida, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve Rusya'dan Barış Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 23:41:11. #7.11#
SON DAKİKA: ABD ve Rusya'dan Barış Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.