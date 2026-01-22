ABD ve Suriye, DEAŞ tutuklularını görüşerek ele aldı - Son Dakika
ABD ve Suriye, DEAŞ tutuklularını görüşerek ele aldı

22.01.2026 10:09
Amiral Cooper, Suriye ile PKK/YPG'nin ateşkesini ve DEAŞ tutuklularının naklini görüştü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan ateşkesi ele aldı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, ikili terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile yapılan ateşkese bağlılığın ve terör örgütü DEAŞ tutuklularının Suriye'den Irak'a koordineli bir şekilde nakledilmesinin önemini ele aldı. 7 bine yakın tutuklunun düzenli ve güvenli bir şekilde nakline yönelik CENTCOM planı hakkında eş-Şara'ya bilgi veren Cooper, Suriye güçlerinin yanı sıra diğer tüm güçlerin bu sürece müdahale edebilecek her türlü eylemden kaçınması yönündeki beklentilerini dile getirdi. Cooper ve eş-Şara'nın DEAŞ'ın Suriye'de kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki güçlü ve süregelen kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmasının önlenmesi Amerika'yı, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getirmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD, DEAŞ tutuklularının Irak'a sevkine yönelik misyon başlatmıştı

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığı belirtilerek, "Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" denilmişti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

