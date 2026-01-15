ABD, Venezuela Petrol Satışına Başladı - Son Dakika
ABD, Venezuela Petrol Satışına Başladı

15.01.2026 11:17
ABD, 500 milyon dolarlık Venezuela petrolünü sattı, daha fazla satışın geleceği bildirildi.

ABD'nin Venezuela petrolünün satışına resmi olarak başladığı ve gelecek günlerde petrol satışlarının devam edeceği iddia edildi.

CNN'in konu hakkında bilgi sahibi bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD'nin 500 milyon dolar değerindeki Venezuela petrolünün ilk satışını tamamladığı ve gelecek günlerde petrol satışlarının devam edeceği ileri sürüldü.

Öte yandan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen enerji sektörü yetkililerinin, hükümetin Venezuela petrolüyle ilgili planlarını şüpheyle karşıladığı öne sürüldü.

Birçok yöneticinin, çatışmaların sürdüğü ülkede iş yapma konusunda isteksiz olduklarını dile getirdiği ve ülkeye "milyarlarca dolarlık yatırım yapma" konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadan toplantıdan ayrıldığı ifade edildi.

ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods'un yetkililere, "Yatırım, yapılabilir değil. Yatırımdan ne tür bir getiri elde edeceğimizi anlamak için bile bir dizi yasal ve ticari çerçeve oluşturulması gerekiyor." dediği öne sürüldü.

Beyaz Saray yetkililerinden Taylor Rogers ise konuya ilişkin açıklamasında, "Başkan Trump'ın ekibi, Venezuela'nın petrol altyapısını yeniden inşa etmek için benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya hazır ve istekli olan petrol şirketleriyle olumlu ve sürekli görüşmeler yürütüyor." dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretiminin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.