ABD, Venezuela Petrolünü Kontrol Altına Alıyor

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Venezuela'da petrol satışlarını tamamen kontrol altına alacaklarını ve ham petrolü süresiz olarak dünya pazarlarına sunacaklarını bildirdi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Miami'de düzenlenen enerji konferansında, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Venezuela'nın petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini söyleyen Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını kaydetti. Wright, bu satışların ABD hükümeti tarafından yapılacağını ve gelirlerin ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını belirtti. Wright, "Venezuela'da gerçekleşmesi gereken değişimleri sağlamak için petrol satışları üzerinde o güce ve kontrole sahip olmamız gerekiyor. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız" ifadelerini kullandı.