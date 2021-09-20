ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı

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ABD'ye sığınma talebinde bulunan göçmenlerin köprü altındaki görüntüleri hala gündemden düşmemişken ABD'den kaçak göçmenlerle ilgili acı haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de sınır devriyesi ekipleri, nehirde tekne operasyonları yaptıkları sırada Penitas yakınlarında arı sürüsünün saldırısına uğramış bir grup göçmenle karşılaştı. Yaralı insanlara anında müdahale eden ekipler bölgeye acilen helikopterleri çağırdı.

2 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE KAVUŞTU

Arı saldırısına uğrayan göçmenler arasında, defalarca sokulduktan sonra tıbbi yardıma ihtiyacı olan Honduraslı bir anne de vardı. Talihsiz anne hastaneye götürülmeden hemen önce anne, ekiplere saldırı sırasında 2 yaşındaki kızından ayrıldığını söyledi. Harekete geçen ekipler küçük kızı başka bir göçmen grubunun içinde sağlıklı olarak buldu. Ekipler anne ve bebeğini helikopterlere taşıdı. Kurtarma çalışması sonrası 12 göçmenden 4'ü tıbbi tesislere nakledildi ve hepsinin tedavi gördüğü bildirildi.

ÇOCUKLARINI SINIRA BIRAKIYORLAR

Sınır devriyesi ekipleri bu yıl boyunca Rio Grande Vadisi'nde 1000'den fazla kurtarma gerçekleştirdi. Yetkililer göçmenleri yasadışı yollardan ABD'ye girerek hayatlarını tehlikeye atmamaları konusunda uyarıyor ancak yaşanan arı saldırısı ABD'nin Meksika ile güney sınırındaki göçmen krizinin sadece son örneği. Çocuklarını ABD'de daha iyi bir hayata göndermek isteyen çaresiz anne babalar çocuklarını sınıra terk ederken insan kaçakçılarının ağına düşen çok sayıda göçmenin bölgede hayatını kaybettiği biliniyor.

BİRİ 2 YAŞINDA, DİĞERİ 3 AYLIK

Geçtiğimiz günlerde Eagle Pass Güney İstasyonu'ndaki memurlar, ABD ile Meksika sınırında devriye gezerken 'nehir kıyısında alışılmadık bir renk' fark ettiler. Tekneyi durduran memurlar iki yaşındaki bir kız çocuğunu üç aylık erkek kardeşinin olduğu bir araba koltuğuyla birlikte buldular. Yanlarında kardeş olduklarına dair not bulunan iki çocuğun tıbbi müdahaleye gerek duymadığı ve yakındaki bir tesise götürüldüğü bildirildi.